GASKİ, biyolojik atık su arıtma tesisi yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşleri (GASKİ) tarafından 250.000 kişilik, inşaat, mekanik, işletme ve elektrik işleri dahil Atık su Arıtma Tesisi yaptırılacak.

Yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup ihaleye katılacaklar ayrıntılara buradan ulaşabilir.