Galatasaray İlkokulu kura ile öğrenci alacak
İLAN 14.06.2022, 00:11
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Galatasaray İlkokulu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için birinci sınıfına noter huzurunda çekilecek kura ile 50 öğrenci alacak.
Covid-19 pandemisi nedeniyle, aday öğrenci velilerini ve kurum çalışanlarını korumaya yönelik alınan tedbirler kapsamında kura kayıtları randevu sistemiyle yapılacak. Her aday için en fazla bir kişi binaya kabul edilecek. Kura kaydına gelen kişi, birden fazla öğrenci için kura başvurusu yapabilecek.
Başvurular; 17 Haziran 2022 ve 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında, adayların daha önce randevu sistemi üzerinden almış oldukları saat aralığında, Galatasaray Lisesi'nde kabul edilecektir.
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