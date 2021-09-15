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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı

İLAN 15.09.2021, 00:02 13.09.2021, 00:44
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Fırat Üniversitesi, süt ineklerinin sağım sonrası meme başlarının  bakterilere karşı savunmasız kalmasını önlemek için hızla kapatılmasını sağlayan aparatın sınai mülkiyetlerini Fırat Üniversitesi tarafından öngörülen koşulları sağlayan, buluşu üretme ve kamuya sunma kabiliyeti olan kurum, kuruluş ve firmalara,  lisanslama veya devir yoluyla transfer edecek.

İstekli kurum, kuruluş ve firmaların, 13 - 22 Eylül 2021 tarihleri arasında  Fırat Üniversitesi/ Fırat Teknokent Teknoloji Transfer Ofisine başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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