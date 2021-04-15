Son Dakika

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirilecek

İLAN 15.04.2021, 00:53
12
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait "Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı" 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.
Gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG) katılabileceği ihale için geçici teminat tutarının 30 milyon lira olarak belirlendi. ihaleye 7 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek.
Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@