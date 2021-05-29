Falez Emlak Müdürlüğü Antalya'da 16 adet muhtelif gayrimenkulleri satışa sunuyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İlanda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (Bağımsız Bölümler) Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Falez Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılıyor.

Satış ihaleleri Falez Emlak Müdürü odasında yine ilanda belirtilen tarih ve saatlerde ilgili komisyonca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacak.

Satışı yapılacak olan taşınmazların, konumu ve niteliği ile birlikte isteklilerde aranan/istenilen şartlar ve ihale tarihine buradan ulaşabilirsiniz.

