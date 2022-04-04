Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesi'ne ait Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan 8 bin 741 m² yüzölçümlü taşınmaz, Eyüpsultan Belediyesi Encümeni’nce 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacak.

Konut alanı nitelikli taşınmazın muhammen bedeli 131 milyon 115 bin 150 Türk Lirasıdır. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Müracaatlar ihale günü saat 10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne yapılacak.

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