Eynal Kaplıcaları'nda otel kiralama ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan Eynal Kaplıcaları'nda yapım karşılığında kiralama ihalesi düzenlenecek.

Simav Belediye Başkanlığı'nın açtığı ihale kapsamında, Eynal Kaplıcaları'nda projeye uygun olarak yapılacak otelin 30 yıllığına kiralanması ihale edilecek. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile süre eksiltme (azaltımı) şeklinde yapılacak. Süre eksiltme (azaltımı) ay ve katları şeklinde olacak. İhale 11 Mart 2022 tarihinde Belediye Hizmet Binası'ndaki Encümen Odası'nda gerçekleştirilecek.

Şartname'nin ekinde yer alan projeye uygun olarak yapılacak otele ilişkin yaklaşık yatırım maliyeti 59 milyon 227 bin 684 TL olarak belirlendi.

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