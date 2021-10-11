Eüaş Obruk Hes İşletme Müdürlüğü kendinden yağlamalı yatak alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, EÜAŞ Obruk Hes İşletme Müdürlüğü Ünite-1 ve Ünite-2 korozyon bakım ve korozyon önleme işleri kapsamında kendinden yağlamalı yatak alımı işi

4734 sayılı kanunun 3/g maddesi uyarınca EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.