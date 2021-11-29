Et ve et ürünleri alınacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, SGK Samsun İl Müdürlüğü yemekhanesi 10 kalem 7100 kgr. kırmızı beyaz et alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.