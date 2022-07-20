Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik personel alacak
İLAN 20.07.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartları taşıyan 85 öğretim üyesi istihdam edecek.
Başvurular şahsen veya resmi vekâletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir.
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