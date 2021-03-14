Eski itfaiye binası kiraya verecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Kargı Belediyesine ait Orta Mahalle 307 ada 10 parselde bulunan eski itfaiye binasını 2886 sayılı yasanın 45-46 ve 47.maddeleri gereğince 30.03.2021 Salı günü saat:11.00'da Belediye'de yapılacak açık teklif usulü artıma ihalesi ile aylık 1000,00 TL muhammen bedelle 1 yıllığına kiraya verilecektir.

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