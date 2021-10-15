Erzurum'da ulaşım ihalesi
İLAN 15.10.2021, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hatlarını 10 yıl süreyle kiraya veriyor.
10 adet toplu taşıma hattının kiralanmasına ilişkin ulaşım ihalesi 21 Ekim 2021 tarihinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesini göre açık teklif usulü ile yapılacak. İhale Şartnamesi, sözleşmesi ve ekleri ihale tarih ve saatinden önce mesai saatleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde görülebilecek.
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