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Erkek ve kadın koruma ve güvenlik görevlileri alınacak

İLAN 17.03.2021, 00:36 17.03.2021, 00:39
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Erkek ve kadın koruma ve güvenlik görevlileri alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alacak.

Erkek ve kadın olmak üzere alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak için aranan özel/genel şartlarla, başvuru yeri, şekli ve zamanı ile ilgili diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

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