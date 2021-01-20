Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
İLAN 20.01.2021, 02:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenci alınacak.
Adayların, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
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