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Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak

İLAN 20.01.2021, 02:02
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Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenci alınacak.
Adayların, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız

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