Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi tarafından şeker pancarı üretiminde, pancar yaprağında hastalığa neden olan ve şeker miktarını düşüren mantar türlerine karşı kullanılmak üzere ilaç taşıyıcı bir nanoformülasyon, katma değeri yüksek ve ihracat potansiyeli olan stratejik ürünler elde edilmesi adına ilgili kurum, kuruluş veya firmalara inhisari lisanslama yolu ile transfer edilecek.

İstekli kurum, kuruluş ve firmaların, 22 Eylül 2021 tarihine kadar, Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine tekliflerini yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.



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