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Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alacak

İLAN 28.01.2021, 01:54
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Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alınacak.

Adayların ilanda belirtilen tarihler arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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