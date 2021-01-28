Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne öğrenci alacak
İLAN 28.01.2021, 01:54
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alınacak.
Adayların ilanda belirtilen tarihler arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
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