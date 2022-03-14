Erciyes'te günü birlik tesis alanı satışa çıkarıldı
İLAN 14.03.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erciyes mahallesinde bulunan günü birlik tesis alanını ihaleyle satacak.
İhale 22 Mart 2022 Salı günü saat 14.00’te Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İhalede muhammen bedel 7 milyon 500 bin Türk Lirasıdır.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.
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