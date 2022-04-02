Enformasyon memurluğu ve yabancı dil sınavlarına başvurular devam ediyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından Enformasyon Memurluğu, Enformasyon Memurluğu yabancı dil sınavı ve mülakatı gerçekleştirilecek.

İstekliler sınav öncesi gerçekleştirilecek olan online hazırlık eğitimlerine TÜRSAB web sitesi içerisinde bulunan Kurumsal sekmesinde yer alan TÜRSAB Akademi içerisindeki Enformasyon Memurluğu Online Hazırlık Eğitimleri alanından 24 Nisan 2022 tarihine kadar katılabilecek.

Online Enformasyon Memurluğu Sınavı, 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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