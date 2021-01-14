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Emirdağ’da kapalı pazar yapım işi ihale edilecek

İLAN 14.01.2021, 02:26 14.01.2021, 02:40
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Emirdağ’da kapalı pazar yapım işi ihale edilecek

Emirdağ ilçesinde kapalı pazar yeri yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Emirdağ Kapalı Pazar Yeri Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye son teklif verme tarih ve saati; 21 Ocak 2021 saat 10.00 olarak belirlendi.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

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