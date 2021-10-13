Emirdağ Belediyesinden kiralama ihalesi
İLAN 13.10.2021, 00:31
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Emirdağ Belediye Başkanlığı, kapalı pazar alanında bulunan 69 adet dükkanı 7 yıllığına kiraya veriyor.
Yoğurt pazarında bulunan dükkanların kiralama ihalesi 3 bin TL muhammen bedel üzerinden Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 21 Ekim 2021 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.
İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
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