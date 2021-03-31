Emeklilere 438 adet konut satışa sunuluyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çorum'da emekliler için 438 adet konutun satışı yapılacak.

Alt Gelir Grubu Projesinde 306 adet ve Sosyal Konut Projesi'nde ise 132 adet olmak üzere toplamda 438 konut fiyatı en düşük ₺159.581, en yüksek ise ₺295.655 olarak belirlendi.

Konutlar büyüklüğü, başvuru yeri/süresi ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.