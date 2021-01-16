Elektronik kartlı su sayacı alınacak

Afyonkarahisar Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü açık ihale usulü ile elektronik kartlı su sayacı satın alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ön ödemeli, RF’li Elektronik Kartlı Su Sayacı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye son teklif 19 Ocak 2021 Salı tarihinde saat 11.00’e kadar verilebilecek.

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