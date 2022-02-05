Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ihale edilecek
İLAN 05.02.2022, 00:05
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Burulaş Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa sınırları içerisindeki 6 farklı lokasyonunda Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kurulması ve işletilmesi işini ihale edecek.
İhale, kapalı teklif ve akabinde artırım usulü ile yapılacak. İhale ve son teklif sunma tarihi 24 Şubat 2022 Perşembe günü saat 11.00 olarak belirlendi. İhale Burulaş Akademi Eğitim Salonunda yapılacak.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.
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