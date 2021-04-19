Elekaltı ve mıcır malzeme satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü asfalt mıcır temini 430,00 m3 - elekaltı malzeme 3.900,00 m3 - elekaltı ve mıcır malzemenin yol boyuna nakli 4.330,00 m3 - mıcırın eleme makinesinde eleme yapılırken eleğe su verilerek yıkanması 430,00 m3 işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.