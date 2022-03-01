Elbistan'da TOKİ konutları satışa çıktı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaptırılan 215 konutu satışa çıkardı.

165 adet 2+1 konut ile 50 adet 3+1 konut için başvurular 23 Şubat 2022 - 4 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular T. Ziraat Bankası A.Ş. Kahramanmaraş İli Şubeleri ve E-Devlet üzerinden yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.