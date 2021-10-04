Ege İhracatçı Birliklerinden personel alımı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğine Uzman Yardımcısı, İdari Memur ve Hizmetli kadroları için sözlü sınavla 7 personel alınacak.

Uzman Yardımcısı ve idari Memur kadrosu için 2020 ve 2021 yılı, İdari Memur (Engelli) ve Hizmetli kadrosu için 2020 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavlarından Ege İhracatçı Birliklerince istenen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; ayrıca uzman yardımcılığı kadrosu için 2018 - 2019 - 2020 veya 2021 yıllına ait Yabancı Dil Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından en az 70 puana karşılık gelen ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan asgari puanı almış olmak şartları aranmaktadır.

Başvurular Ege İhracatçı Birlikleri adresine en geç 26 Ekim 2021 saat 17.00'a kadar şahsen posta yoluyla veya ik@eib.org.tr adresine yapılacaktır.

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