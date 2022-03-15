Ege İhracatçı Birlikleri'nden Genel Kurul daveti

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ege İhracatçı Birlikleri, Nisan 2022’de gerçekleştirilecek 2021 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantılarına ilişkin duyuru yayınladı.

Duyuruda; Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhr. Birliği, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Hububat Bak.Yağlı Toh. ve Mam, İhr. Birliği. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya Kağıt Ve Orman Ürünleri İhr. Birliği, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhr. Birliği, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege Tütün İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nin Genel Kurul Toplantı tarihleri ve toplantı gündemi ilan edildi.

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