Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden iş yeri kiralama ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü 18 adet gayrimenkulü aylık muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre sözleşme tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar kiraya verecek. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacak.

İhale açık arttırma suretiyle 28 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.00’te Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak. Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde İdare binasında görülebilir.

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