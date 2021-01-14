DSİ gölet işi yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adana Aladağ Topallı Göleti İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Temelden 40,30 m yüksekliğinde kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki göletin; memba batardosu, gövdesi, dolusavak, derivasyon ve dipsavak yapıları ile ulaşım yollarının yapılması.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.

İhale DSİ 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Cemalpaşa Mh. Ordu Cd. No:96 01120 Seyhan/ADANA adresinde 02.02.2021 - 10:00 tarihinde yapılacak

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