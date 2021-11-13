Dârülaceze Başkanlığından kiralık taşınmazlar
İLAN 13.11.2021, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Dârülaceze Başkanlığı, Kadıköy ve Şişli'de bulunan daire ve işyerlerinin kiralanması için ihaleye çıktı.
8 adet taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 45'nci maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile satılacak. Taşınmazlar için ihale liste sırasına göre ayrı ayrı kiralama ihalesi yapılacak. İhaleye girmek isteyenlerin istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Şartnameler, İdareden ücretsiz temin edilebilecek.
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