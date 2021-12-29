Dökme, naturel sızma zeytinyağı satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Dökme, Naturel Sızma Zeytinyağı alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.