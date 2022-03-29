Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nden Genel Kurul daveti
İLAN 29.03.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüşmek üzere 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 14.00’te Birlik Genel Sekreterlik Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak.
Belirtilen tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17 Nisan 2022 Pazar günü saat 11.00’de aynı yerde gerçekleştirilecek.
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|42
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|38
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|35
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|27
|35
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|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
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|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
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|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
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|29
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|28
|59
|4. Arsenal
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|48
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|30
|46
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|27
|36
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|29
|33
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|29
|31
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|30
|30
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|30
|29
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|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
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|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
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|54
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|50
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|48
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|29
|45
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|29
|41
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|40
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|28
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|27
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|26
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|29
|22
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|29
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