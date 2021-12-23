Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansından proje teklif çağrısı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu 2022 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıktı.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, mali destek programının son başvuru tarihini 4 Şubat 2022 olarak açıkladı. Proje sahiplerinin elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin taahhütnameyi e-imza ile imzalaması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına elden veya posta marifetiyle 11 Şubat 2022 tarihine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

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