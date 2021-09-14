Diyarbakır'da konut satış ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Diyarbakır’da Hazine'ye ait kamu konutları ihaleyle satışa çıkıyor.

Diyarbakır Milli Emlak Müdürlüğü, Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe mahallesinde bulunan 53 kamu konutunu açık artırma usulüyle satacak. Konut satış ihaleleri, 21-22 Eylül 2021 Salı günü Turgut Özal Bulvarı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak.

İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir. Konutların muhammen bedelleri 145 bin ile 290 bin Türk Lirası arasında değişiyor.

İhale detayları için tıklayınız.