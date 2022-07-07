Dışişleri Bakanlığı 75 memur alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığı, açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre 75 Aday Meslek Memuru alacak.

Giriş sınavı başvuruları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 18.00’de sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ila 9. derece kadrolara yapılabilecek.

Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.

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