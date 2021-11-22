Diş protez laboratuvar hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 12 ay süre ile malzeme dahil diş protez laboratuvarı hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.