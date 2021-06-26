Dinek Dağı kıl çadır kafe, göl kafe ve zipline işletilmesi işleri ihale ile kiralanıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dinek Dağı Doğa Sporları Kamp Alanında bulunan kıl çadır kafe, göl kafe ve zipline işletmesi kiraya verilecek.

İhale, 8 Temmuz 2021 tarihinde Yenişehir Mahallesi Yurtkur Cadddesi No: 30 Yahşihan-KIRIKKALE adresinde yapılacak.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ve daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.