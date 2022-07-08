Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak
İLAN 08.07.2022, 00:08
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Dicle Üniversitesi Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Eczacı, Sağlık Teknikeri, Büro Personeli ve Diğer Sağlık Personeli alacak.
İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekmektedir.
Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.
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|44
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