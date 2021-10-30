Dezenfeksiyon ve dekontaminasyon hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2022 yılı malzemeli dezenfeksiyon ve dekontaminasyon hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.