Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alacak
İLAN 09.03.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Merkez ve taşra teşkilatında Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sahne üstü ve sahne gerisi hizmetlerde görev yapmak üzere 53 sözleşmeli personel alacak.
Başvurular elektronik ortamda e-Devlet üzerinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde 7 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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|27
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|10. Boluspor
|26
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|11. Keçiörengücü
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|34
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|34
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|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
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|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
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|27
|63
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|26
|53
|4. Arsenal
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|45
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|27
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|25
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|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
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|48
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|46
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|44
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|42
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|40
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|35
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|27
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|26
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|25
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|24
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|27
|22
|20. Levante
|27
|18