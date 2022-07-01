Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 26 avukat alacak
İLAN 01.07.2022, 00:48
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınarak 26 Avukat istihdam edilecek.
Başvurular, 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 9.30’da başlayıp, 28 Temmuz 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Başvurular, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılabilecek ve şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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