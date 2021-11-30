Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde 29 Aralık 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel alınacak. Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecek.

Başvurular elektronik ortamda 29 Kasım 2021 - 13 Aralık 2021 tarihleri arasında alınacak.

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