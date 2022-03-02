Denizli İhracatçılar Birliği sınavla personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne sınavla 2 idari memur alınacak.

Kadrolara başvurmak için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerinin Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmak ve 2020-2021 yıllarına ait KPSS'den Genel Sekreterlik tarafından istenen puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak şartı aranmaktadır.

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