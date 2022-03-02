Denizli İhracatçılar Birliği sınavla personel alacak
İLAN 02.03.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne sınavla 2 idari memur alınacak.
Kadrolara başvurmak için Üniversitelerin 4 yıllık Fakültelerinin Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmak ve 2020-2021 yıllarına ait KPSS'den Genel Sekreterlik tarafından istenen puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak şartı aranmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Gençlerbirliği
|26
|33
|13. Tuzlaspor
|24
|31
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Aston Villa
|25
|30
|13. Leicester City
|23
|27
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|24
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|42
|7. Real Sociedad
|25
|41
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|25
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18