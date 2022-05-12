Denizli'de üniversite kurulumu kapsamında hizmet alım ihalesi düzenlenecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı, Güney Ege Kalkınma Ajansı 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Denizli OSB Teknik Üniversitesi kuruluma kapsamında fizibilite hizmeti alım ihalesi düzenleyecek.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası Denizli OSB Mahallesi Yaşar Öncan Caddesi No: 1 adresinden veya www.dosb.org.tr, www.geka.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati 6 Haziran 2022 tarihidir. Teklifler, 6 Haziran 2022 tarihinde saat 11.00’de yapılacak oturumda açılacak.

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