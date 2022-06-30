Denizli'de 7 adet futbol sahası yaptırılacak
İLAN 30.06.2022, 00:46
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Spor Toto işbirliği ile 7 adet, sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırılacak.
Denizli Acıpayam, Çal, Çivril, Güney, Kale, Merkezefendi ve Tavas ilçelerinde yapılacak futbol sahalarının ihalesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 13:30'da gerçekleştirilecek.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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