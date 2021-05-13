Danışmanlık hizmeti alınacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü Akdamla ve Meydancık Orman İşletme Şefliklerinin Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı ve Haritalarının yapım işlerine ait Danışmanlık hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.