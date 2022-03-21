Damızlık koyun üretim tesisi yaptırılacak
İLAN 21.03.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, damızlık koyun üretim tesisi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
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