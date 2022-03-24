Çotanak Stadyumu'ndaki mağazalar kiraya veriliyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çotanak Stadyumu'nda bulunan 36 mağazayı kiraya verecek.

Stadyumun zemin katındaki 23 mağaza, Çotanak Spor Kompleksleri içerisinde yer alan Çotanak Yüzme Havuzunun zemin katında bulunan 12 mağaza ile Stadyumun kuzeydoğusunda yer alan 342 metrekarelik mağazanın kiralama ihalesi 28-29 ve 30 Mart 2022 tarihlerinde Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İhale dokümanı Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Biriminden mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

