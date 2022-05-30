Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yaş sebze ve meyve alacak
İLAN 30.05.2022, 00:47
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 yılı 2 altı aylık yaş sebze ve meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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