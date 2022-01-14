Çorum İl Sağlık Müdürlüğü toner satın alacak
İLAN 14.01.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Çorum İSM'YE bağlı sağlık tesisleri için 2022 toner alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
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